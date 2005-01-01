У період різдвяних свят Львів прийме понад півмільйона туристів

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За оцінкою міського управління туризму, цьогоріч на зимові свята до Львова завітає понад півмільйона туристів. Остаточно кількість відвідувачів підрахують 20 січня. Але вже зараз місто демонструє перші результати.

У міськраді кажуть: цьогоріч святкувати Новий рік і Різдво до Львова приїхало на 20% більше туристів, ніж минулоріч. Такий висновок – за кількістю звернень у центри туристичної інформації.

«Наші консультанти прийняли велику кількість туристів, це майже 3,5 тис. відвідувачів», – розповіла Галина Малець, начальниця міського управління туризму.

Побажання на свята від туристів різні: хтось шукає гастрономічного задоволення, хтось – культурної програми. Більшість приїжджає родинами.

Туристи зізнаються: найбільше грошей доводиться викласти за житло та їжу. День у Львові обходиться щонайменше у тисячу гривень.

«Знаєте, ми поки що не оцінили вартість поїздки. Думаю, це десь три тисячі гривень за три дні», – розповіла пані Оксана, туристка з міста Бровари.

Те, що туристів побільшало, відзначають і ресторатори.

«Це були переважно туристи з Центру України і Сходу, з Півдня. Переважно, люди їхали в Карпати і по дорозі до гір зупинялися у Львові на свята. Або ж поверталися з гір», – зазаначила Оксана Ємець, PR-менеджерка холдингу «!FEST».

А ось для традиційного різдвяного ярмарку, кажуть організатори, плюсова температура стала лише перевагою. Мовляв, за такої погоди краще святкувати надворі.

«Новорічна ніч цього року була наймасштабніша за всі роки роботи ярмарку. Ми побачили, що зібралося на площі понад 50 тисяч осіб, це не тільки львів'яни, а й туристи», – розповіла Ольга Гренюх, арт-директорка компанії «Львівські ярмарки».

Туристи і надалі з'їжджаються до Львова. У місті очікують напливу на старий Новий рік та Водохреща. А вже після того будуть підбивати остаточні підсумки сезону.