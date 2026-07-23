У Підмосковʼї розбився новітній винищувач росіян Су-57
Вартість знищеного літака стартує від 100 млн доларів
У четвер, 23 липня, у Підмосковʼї розбився найновіший винищувач російської армії Су-57. Про це повідомили російські ЗМІ.
На фото, оприлюднених у соцмережах, видно місце падіння винищувача, де зайнялася пожежа. На задньому плані видно багатоповерхівки.
За попередніми даними, винищувач Су-57 впав під час тренувального польоту біля села Луціно у Підмосковʼї. Попередньо, пілот встиг катапультуватися.
Зазначимо, Су-57 – це найсучасніший російський винищувач з технологіями зниженої помітності. Раніше командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив, що літаки цієї моделі становлять особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Орієнтовна вартість одного літака Су-57 – 100-120 млн доларів.
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Нагадаємо, у квітні українські дрони уразили аеродром «Шагол», де стояли російські винищувачі Су-57 і Су-34. Внаслідок операції уразили два Су-57, винищувач-бомбардувальник Су-34 та літак невстановленої модифікації.