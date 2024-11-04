Мешканці Ворохти виступили проти встановлення блокпоста у селищі

У побитті військовослужбовця Верховинського РТЦК та СП підозрюють дев’ятьох мешканців Ворохти. Справи п’ятьох із них вже передали до суду. Чоловікам загрожує до 4 років ув’язнення.

Йдеться про конфлікт, який відбувся між прикордонниками, працівниками ТЦК та жителями Ворохти 4 липня. Тоді близько сотні мешканців селища виступили проти встановлення блокпоста посеред дороги у Ворохті. Під час сутички група місцевих жителів накинулися на працівника ТЦК і побили його.

«Чоловіки призовного віку завдали військовослужбовцю декілька ударів по голові та тілу, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку та інші. Також вони розпилили в обличчя потерпілому газовий балончик, спричинивши хімічні опіки очей, та пошкодили службовий автомобіль», – повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 листопада.

Підозри отримали дев’ять жителів Ворохти, справи п’ятьох із них вже передали до суду. За хуліганство, вчинене групою осіб, їм загрожує обмеження волі на строк до 5 років або до 4 років ув’язнення.