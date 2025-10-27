13-річний українець велосипедом з Варшави, без світловідбивачів та ліхтарів, їхав швидкісною трасою у напрямку до Плонська до подруги, з якою познайомився в інтернеті через онлайн-гру. Під час подорожі його зупинии поліцейські, що патрулювали біля села Залуські.

У п’ятницю ввечері, 27 жовтня, поліцейські отримали повідомлення про неповнолітнього велосипедиста який їхав швидкісною магістраллю S7 у напрямку Ґданська, без належного екіпірування. У нього були відсутні світловідбивачі, ліхтарі та дзвінок. Також хлопець був вдягнений у чорний одяг, через що іншим учасникам дорожнього руху було складно його побачити. Поліцейські зупинили підлітка біля села Залуські за 56 км від Варшави.

Спершу хлопець повідомив поліцейським, що йому 16 років і він відпрацьовує техніку їзди на велосипеді. З собою українець не мав жодних документів, окрім транспортної картки. Як з’ясували поліцейські, затриманий велосипедист, 13-річний громадянин України, який проживає у Варшаві.

«Хлопець доїхав з Варшави до Чоснова автобусом на своєму велосипеді, а потім продовжив свою подорож – частково місцевими дорогами, частково аварійною смугою швидкісної автомагістралі S7 і навіть самою швидкісною автомагістраллю. Коли його зупинила поліція, він був змерзлий і мокрий» – розповідає поліція міста Плонськ.

Хлопець планував переночувати вдома у нової подруги, хоча навіть не знав, як її звати. Після того як підліток повідомив новій подрузі, що його затримали патрульні, вона його одразу заблокувала.

На місце події поліцейські викликали матір підлітка, яка зазначила, що про небезпечну поїздку сина їй не було відомо.