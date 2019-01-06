У Польщі висунули звинувачення власнику квест-кімнати, де загинули п'ятеро дівчат

У неділю, 6 січня, в окружній прокуратурі Кошаліна висунули звинувачення власнику квест-кімнати, де під час пожежі 4 січня загинули п’ятеро дівчат, інформує радіо RMF24.

Власника квест-кімнати, 27-річного Мілоша С., звинувачують в умисному створенні небезпеки виникнення пожежі, що призвело до загибелі п’ятьох людей, які перебували у будівлі. Йому загрожує 8 років в'язниці.

«Підставою для такого звинувачення є свідчення про те, що підозрюваний був особою, яка фактично виконувала роботи у рамках господарської діяльності і про що сказала його найближча родичка. Він також був тією особою, яка готувала обладнання у квест-кімнатах», - заявив під час брифінгу у неділю, 6 січня, речник окружної прокуратури у Кошаліні Ришард Генсьоровський.

Прокуратура подала клопотання до суду про тримісячний арешт для підозрюваного як міру запобіжного заходу.

Адвокати Мілоша С. заявили, що їхній клієнт не погоджується зі звинуваченнями прокуратури.

Як інформував ZAXID.NET, 4 січня у місті Кошалін, що на півночі Польщі, трапилась пожежа у квест-кімнаті, де п’ятеро 15-річних дівчат відзначали день народження. Унаслідок пожежі усі вони загинули.

Експерти визначили, що дівчата померли від отруєння чадним газом. Пожежа вибухла у кімнаті поруч з тією, в якій святкували день народження і швидко поширилась іншими приміщеннями у будинку. Згідно з попередніми висновками, причиною пожежі стала розгерметизація газового балону.

Після цього інциденту у Польщі провели масштабну перевірку всіх квест-румів. За словами головного коменданта Державної пожежної служби генерала Лєшека Суського всього було перевірено 178 закладів, 129 перевірених ігрових кімнат не відповідало усім правилам безпеки, 13 квест-кімнат було негайно зачинено.