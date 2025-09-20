У польському селі виявили ще один російський дрон

У суботу, 20 вересня, у польському селі Корше Кентшинського повіту виявили ще один російський дрон. Про знахідку правоохоронців сповістив місцевий житель. Про це повідомила польська радіостанція RMF24.

Російський дрон виявив власник земельної ділянки близько 14:00. Безпілотник лежав за 50 м від житлових будинків. На місце події прибули правоохоронці, які вилучили дрон.

За даними польських журналістів, виявлений російський БпЛА – один з тих, що порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.

«На цей час ми вважаємо, що це останній з розшукуваних дронів, які проникли на територію Польщі в ніч з 9 на 10 вересня», – повідомив речник окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський.

Зазначається, що всі виявлені докази передадуть до окружної прокуратури в Любліні, яка розслідує цю справу.

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня під час масованої російської атаки на Україну безпілотники залетіли на територію Польщі. З 19 зафіксованих російських БпЛА вдалось збити близько чотирьох. Відомо, що для збиття російських безпілотників авіація НАТО застосувала, зокрема, американські ракети AIM-120C-7.

12 вересня стало відомо, що українські військові навчатимуть польських колег збивати безпілотники. Навчання відбуватимуться на території Польщі.