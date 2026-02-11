Українця затримали в аеропорту «Жешув-Ясьонка»

В аеропорту «Жешув-Ясьонка» польські правоохоронці затримали громадянина України, якого розшукували за незаконне привласнення цінного майна. Про це у середу, 11 лютого, повідомило інформаційне агентство PAP.

Як зазначають у повідомленні, чоловіка затримали в аеропорту «Жешув-Ясьонка», куди він прибув рейсом з іспанського Аліканте. Українця розшукували спецслужби за червоним запитом Інтерполу. Його підозрюють у привласненні значної суми грошей та службовій підробці документів. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначили, що затриманий легально проживає в Польщі. Його доставили до суду, який розглядатиме запит про екстрадицію. Наразі щодо нього обрано запобіжний захід, який не передбачає тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 лютого стало відомо, що у Польщі затримали групу хуліганів, які побили двох українок біля хостелу. Інцидент трапився 7 лютого, того вечора близько 20 агресивно налаштованих людей прибули до хостелу на вулиці Олувковій. Нападники намагалися прорватися до кімнат, де проживали українці.