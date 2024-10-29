Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання учасників корупційної схеми

В Одесі працівники Державного бюро розслідувань викрили групу лікарів, які допомагали чоловікам мобілізаційного віку отримувати медичні довідки про інвалідність. Про це у вівторок, 29 жовтня, повідомили у пресслужбі ДБР.

Як встановило слідство, навесні 2024 року лікар «Одеської обласної клінічної лікарні» за грошову винагороду допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації. До протиправної схеми медик залучив 12 лікарів з медзакладів міста, посадовців «Одеського обласного Центру медико-соціальної експертизи» та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

«Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження “історії хвороби”, навіть, робили знімки МРТ. Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали підготовлені члени комісії для оформлення групи інвалідності», – розповідають правоохоронці.

Вартість послуг лікарів складала від шести до 12 тис. доларів, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності. Правоохоронці встановили вже 42 військовозобов’язаних чоловіків, які скористалась послугами медиків.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання учасників корупційної схеми. Під час обшуків в підозрюваних вилучили медичну документацію, понад 80 тис. доларів (більше як 3,3 млн грн) готівкою і три автомобілі. З оприлюднених правоохоронцями фото можна ідентифікувати, що йдеться про кросовери Nissan Rogue і Toyota C-HR та легковий автомобіль Mercedes-Benz CLA-класу.

Окрім цього, під час обшуку у Центрі медико-соціальної експертизи виявили та затримали двох військовослужбовців, які перебували у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох чоловіків призовного віку, які перебували в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

Лікаря-організатора злочинної схеми затримали. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Санкція статті передбачає покарання до десяти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення про підозри іншим учасникам схеми.

До слова, 24 жовтня у затриманих трьох працівників Голосіївського РТЦК та СП у Києві вилучили понад 1,2 млн доларів. Співробітники ТЦК разом з цивільними допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації.