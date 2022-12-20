Протягом доби понеділка, 19 грудня, рятувальники Львівщини виявили на пожежах двох загиблих людей. Тіла чоловіків витягнули з власних будинків, повідомили у прес-службі ДСНС Львівщини.

Так, о 08:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в селі Воля-Висоцька Львівського району. Пожежа виникла в цегляній господарській будівлі. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили в будівлі загиблого 65-річного власника будівлі. О 08:39 вогнеборці локалізували пожежу, та о 08:54 ліквідували.

Цього ж дня о 18:24 вогнеборці отримали інформацію про пожежу в одноповерховому дерев'яному житловому будинку в селі Тишівниця Стрийського району. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили в одній з кімнат тіло 70-річного загиблого власника будинку. О 19:35 вогнеборці локалізували пожежу, та о 20:45 ліквідували. Внаслідок пожежі вогонь знищив житловий будинок.

Пожежникам вдалось запобігти розповсюдженню пожежі та врятувати від вогню поруч розташовані гараж, автомобіль, дві господарські будівлі та два житлових будинки.