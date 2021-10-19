Нещасний випадок стався біля будинку на вул. Соборній, 5а у центрі Рівного

У Рівному зірвався з восьмого поверху житлового будинку на вул. Соборній і загинув 60-річний альпініст. Чоловік виконував зовнішні ремонті роботи на замовлення власника квартири.

Близько 14:30 у понеділок, 18 жовтня, до поліції зателефонували очевидці, які бачили, як з восьмого поверху будинку на вул. Соборній, 5-а (ценральна частина міста) упав чоловік, який виконував ремонтні роботи. Чоловіка забрала «швидка» допомога, однак від отриманих травм він помер у лікарні.

Речниця поліції Рівненської області Юлія Мозоль розповіла ZAXID.NET, що унаслідок падіння загинув 60-річний рівнянин, професійний альпініст, який виконував зовнішні ремонті роботи на замовлення власника однієї з квартир. Він і раніше брав такі замовлення, але останнім часом на таку роботу погоджувався усе рідше.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне убивство з приміткою «нещасний випадок». Тіло загиблого відправили на експертизу для встановлення причини смерті.