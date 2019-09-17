У Рівному колесо відлетіло від маршрутки та травмувало жінку
Суспільство — Андрій Стець, 17 вересня6800
Постраждала отримала забої
На вулиці Гагаріна у Рівному колесо, яке відлетіло з маршрутки травмувало жінку. Про це повідомляє «UA: Рівне».
У прес-службі поліції факт ДТП підтвердили, та зазначили, що під час інциденту дійсно є травмовані.
Згодом поліцейські повідомили, що колесо травмувало жінку, вона отримала забої.
фото UA: Рівне
Водночас користувачі в коментарях на сторінці «UA: Рівне» повідомили, що схожа ситуація, щоправда без постраждалих, напередодні трапилася в Тернополі.
Як інформував ZAXID.NET, у листопаді минулого року львівської маршрутки під час руху відпали задні колеса. Інцидент потрапив на відео.
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