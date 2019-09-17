У Рівному колесо відлетіло від маршрутки та травмувало жінку

Постраждала отримала забої

На вулиці Гагаріна у Рівному колесо, яке відлетіло з маршрутки травмувало жінку. Про це повідомляє «UA: Рівне».

У прес-службі поліції факт ДТП підтвердили, та зазначили, що під час інциденту дійсно є травмовані.

Згодом поліцейські повідомили, що колесо травмувало жінку, вона отримала забої.

фото UA: Рівне

Водночас користувачі в коментарях на сторінці «UA: Рівне» повідомили, що схожа ситуація, щоправда без постраждалих, напередодні трапилася в Тернополі.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді минулого року львівської маршрутки під час руху відпали задні колеса. Інцидент потрапив на відео.