У Рівному колесо відлетіло від маршрутки та травмувало жінку

СуспільствоАндрій Стець, 17 вересня6800

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У Рівному колесо відлетіло від маршрутки та травмувало жінку
Постраждала отримала забої

На вулиці Гагаріна у Рівному колесо, яке відлетіло з маршрутки травмувало жінку. Про це повідомляє «UA: Рівне».

У прес-службі поліції факт ДТП підтвердили, та зазначили, що під час інциденту дійсно є травмовані.

Згодом поліцейські повідомили, що колесо травмувало жінку, вона отримала забої.

фото UA: Рівне

Водночас користувачі в коментарях на сторінці «UA: Рівне» повідомили, що схожа ситуація, щоправда без постраждалих, напередодні трапилася в Тернополі.

Як інформував ZAXID.NET, у листопаді минулого року львівської маршрутки під час руху відпали задні колеса. Інцидент потрапив на відео.

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До теми

У львівської маршрутки під час руху відпали задні колеса. Інцидент потрапив на відео ZAXID.NET
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