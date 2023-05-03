Водій мотоцикла зіткнувся з автомобілем ВАЗ, який їхав у попутному напрямку

У Рівному на вулиці Соборній сталась аварія за участі мотоцикла та автомобіля військових. Попередньо відомо, що зіткнення сталось через те, що мотоцикліст не дотримався безпечної дистанції. Потерпілого юнака з політравмою і переломом ноги забрали в лікарню.

Повідомлення про аварію на вулиці Соборній надійшло до поліції у середу, 3 травня, близько 15:00, повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

«Попередньо відомо, що 19-річний житель Рівного, водій мотоцикла, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із попутним автомобілем військових ВАЗ-21213 під керуванням 33-річного місцевого жителя, який зупинився для виконання маневру повороту ліворуч», – повідомляють у поліції.

Внаслідок ДТП до лікарні з політравмою та переломом ноги госпіталізували постраждалого мотоцикліста. Відомо, що юнак їхав у мотошоломі.

Наразі і мотоцикл, і авто забрали на спецмайданчик. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція частини першої цієї статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.