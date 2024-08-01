У Рівному правоохоронці викрили псевдоволонтерку, яка пропонувала слідчому ДБР 12 тис. доларів хабара за закриття справ про чотирьох підозрюваних у дезертирстві військовослужбовців. Про це 1 серпня повідомили у спецпрокуратурі Західного регіону.

За даними правоохоронців, зі слідчим ДБР зв’язалася 50-річна жінка, яка представилась волонтеркою та військовослужбовицею тероборони. Під час особистої зустрічі вона розповіла, що представляє інтереси чотирьох підозрюваних у дезертирстві бійців та пообіцяла надати документи, які підтверджують, що чоловіки нині перебувають на лікуванні.

«Наступної зустрічі підозрювана запропонувала слідчому 12 тис. доларів за закриття цих справ і непритягнення вказаних осіб до відповідальності. Правоохоронець невідкладно повідомив про це своє керівництво і спецпрокуратуру, яка спільно із колегами задокументувала злочин», – зазначають у спецпрокуратурі.

Затримали псевдоволонтерку під час надання 8 тис. доларів авансу. У жительки Рівненщини при собі було 35 тис. доларів, а також документи, кілька мобільних телефонів та інші речові докази.

Слічі оголосили жінці про підозру за ч. 3 ст. 369 ККУ (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище). Санкція статті передбачає від чотирьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.