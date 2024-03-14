Рівненський міський суд виніс вирок жінці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії проти України. Обвинувачена, зокрема, стверджувала колегам, що розстріл мирного населення військовослужбовцями РФ – це фейк, який поширюють спецслужби. За це їй призначили покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на десять років.

Як вказано у вироку суду від 12 березня, у квітні 2022 року обвинувачена Оксана Скумін, яка працювала на фірмі «Міс» в Рівному, у присутності колег публічно висловлювала проросійські наративи. Жінка заперечувала нанесення ракетних ударів збройними силами Росії по цивільним об’єктам українських міст, а також стверджувала, що «Росія на територію України не вторгалась, а розстріл мирного населення військовослужбовцями РФ – це фейк, зроблений спецслужбами».

Під час розгляду справи жінка написала заяву щодо беззаперечного визнання своєї вини. Відомо, що Оксана Скумін – уродженка смт Нові Білокоровичі Олевського району Житомирської області, раніше судима не була.

Суддя Дмитро Яковлєв визнав обвинувачену винною за ч.1 ст.111-1 КК України (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України) й призначив покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на десять років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.