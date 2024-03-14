У Рівному жінку судили за публічне заперечення російської агресії
Обвинувачена Оксана Скумін свою вину визнала
Рівненський міський суд виніс вирок жінці, яка публічно заперечувала збройну агресію Росії проти України. Обвинувачена, зокрема, стверджувала колегам, що розстріл мирного населення військовослужбовцями РФ – це фейк, який поширюють спецслужби. За це їй призначили покарання у вигляді позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на десять років.
Як вказано у вироку суду від 12 березня, у квітні 2022 року обвинувачена Оксана Скумін, яка працювала на фірмі «Міс» в Рівному, у присутності колег публічно висловлювала проросійські наративи. Жінка заперечувала нанесення ракетних ударів збройними силами Росії по цивільним об’єктам українських міст, а також стверджувала, що «Росія на територію України не вторгалась, а розстріл мирного населення військовослужбовцями РФ – це фейк, зроблений спецслужбами».
Під час розгляду справи жінка написала заяву щодо беззаперечного визнання своєї вини. Відомо, що Оксана Скумін – уродженка смт Нові Білокоровичі Олевського району Житомирської області, раніше судима не була.
Суддя Дмитро Яковлєв визнав обвинувачену винною за ч.1 ст.111-1 КК України (публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України) й призначив покарання – позбавлення права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на десять років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.