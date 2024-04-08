Серед функцій судна – доставляти нафту «Роснєфті» та боротися із зовнішніми пожежами

У ніч на 8 квітня у російському місті Владівосток, порти якого виходять в Японське море, загорівся криголам «Катєріна Вєлікая». Внаслідок цього загинув росіянин, ще троє отримали поранення, повідомила російська прокуратура Далекого Сходу.

Загоряння на кораблі відбулося приблизно о 03:00 на території Центру судноремонту «Дальзавод». Там стояло багатофункціональне судно постачання посиленого льодового класу «Катерина Вєлікая», яке росіяни вважають унікальним.

За даними російського МНС, дим йшов з корми та трюмів криголама. Одна людина загинула внаслідок загоряння, ще п’ятьох врятували з корабля – троє з них постраждали.

Загоряння сталося на площі приблизно 50 м². Наразі причина пожежі невідома, збитки, завдані кораблю, встановлюються.

Зазначимо, криголам «Катерина Вєлікая» спустили на воду у 2020 році. Признечення судна – перевозити вантажі, зокрема, паливо, до російських морських об’єктів та здійснювати криголамні операції. Крім того, корабель «Катерина Вєлікая» призначений для рятувальних операцій та боротьби з зовнішніми пожежами. Чи передбачалася у судні боротьба з внутрішніми пожежами, невідомо.

«Катєріна Вєлікая» – одне з чотирьох суден-криголамів, призначених для перевезення вантажів «Роснєфті» – компанії, яка активно постачає російським окупантам паливо на війні в Україні. Крім того, корабель розташований у далекосхідному порту Владівостока та може брати участь у транспортувальних операціях палива для союзних Росії країн.

Нагадаємо, 26 березня Financial Times повідомила, що Росія розпочала прямі поставки нафти до Північної Кореї попри санкції ООН, підписантом яких вона є. На супутникових знімках видно прибуття щонайменше п’ятьох танкерів КНДР до Східного порту у Росії для отримання нафти. В обмін на паливо росіяни отримують контейнери з боєприпасами та іншим озброєнням.