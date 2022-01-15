У Росії затримали членів хакерського угруповання REvil, яких вважають причетними до низки резонансних кібератак, зокрема на структури США. Про це повідомляє РБК.

Російські спецслужби встановили повний склад угруповання REvil і провели обшуки за 25 адресами у місцях проживання 14 членів групи.

У них вилучили кошти: понад 426 мільйонів рублів, зокрема у криптовалюті, 600 тисяч доларів та 500 тисяч євро. Також вилучили комп'ютерну техніку, криптогаманці, 20 автівок преміумкласу.

Як пише «Інтерфакс» із посиланням на джерела, Росія не буде видавати США членів REvil, що мають російське громадянство.

Сполучені Штати привітали затримання. За словами високопосадовця адміністрації Байдена, один із затриманих відповідальний за кібератаку на Colonial Pipeline весною 2021 року. Зазначається, що такі арешти зі сторони Росії – рідкість.

Угруповання REvil почало діяти орієнтовно з квітня 2019 року. Воно, зокрема, причетне до кібератак на найбільшого у світі постачальника м’яса JBS, ІТ-компанію Kaseya і, ймовірно, сервери Республіканської партії США.