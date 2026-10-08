Один з дронів, який впав на території Польщі 10 вересня 2025 року

Польські правоохоронці зупинили розслідування масованої атаки російських дронів на територію країни у вересні 2025 року. Причиною стала «неможливість встановити винних», повідомило у четвер, 8 жовтня, RFM24 із посиланням на окружну прокуратуру в Любліні.

Розслідування щодо зальоту до Польщі понад 30 БпЛА «Гербера» тривало понад рік, втім особи злочинця не змогли встановити. За даними Rzeczpospolita, більшість матеріалів справи, включно з обґрунтуванням рішення, засекречені.

«Розслідування було припинено, оскільки не було встановлено особу, яка порушила повітряний простір Польщі та створила таким чином загрозу громадській безпеці», – повідомив прокурор Марцін Козак.

Зазначається, що під час розслідування правоохоронці виявили у кількох збитих російських безпілотниках польські SIM-карти. Слідчі не уточнили, чи ці картки були вкрадені, чи придбані незаконно.

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Розслідування також дослідило реакцію польських військових на дронову атаку – тоді вони вперше застосували зброю з літаків для збиття БпЛА. За даними прокуратури, вони «відреагували належним чином» і мали право застосовувати бойову зброю для збиття ворожих цілей. Розслідування щодо можливих порушень солдатів, які збили дрони, закрили.

Нагадаємо, справа стосується інциденту 10 вересня 2025 року, коли понад 30 російських дронів зайшли у повітряний простір Польщі. За словами премʼєр-міністра Польщі Дональда Туска, серед безпілотників, які залетіли на територію країни, не знайшли БпЛА з бойовою частиною.

У відповідь на інцидент НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору, яка передбачає консультації у разі виникнення загрози територіальній цілісності, безпеці чи політичній незалежності країн-членів.

Водночас у США висловили сумнів, що Польща була ціллю атаки російських дронів. Водночас там заявили, що в разі отримання доказів того, що ціллю російської атаки була саме Польща, що США вважатимуть це «дуже ескалаційним кроком».