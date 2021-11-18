На трасі біля Львова вантажівка в'їхала у заправку
Водій уникав зіткнення з іншим автомобілем
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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У аварії на трасі в Розвадові ніхто не постраждав
На трасі Київ – Чоп у Розвадові вантажівка в'їхала у заправку. У результаті аварії ніхто не постраждав.
Аварія трапилася у четвер, 18 листопада, близько 16:00 на вул. Богдана Хмельницького, 190 у Розвадові. Вантажівка із причепом в'їхала у заправку БРСМ.
Речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій повідомила ZAXID.NET, що у аварії ніхто не постраждав. Зі слів 47-річного львів'янина, який був за кермом вантажівки, він уникав зіткнення на трасі з іншим автомобілем.
На місці ДТП працюють працівники ДСНС Львівщини та поліцейські.
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