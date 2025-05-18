Комплекс «Ярс» з міжконтинентальною балістичною ракетою

У ніч на 19 травня Росія планує здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24. У такий спосіб країна-агресор намагається залякати Україну та Європу. Про це повідомило Головне управління розвідки міноборони в неділю, 18 травня.

«З метою демонстративного тиску та залякування України, а також держав-членів ЄС і НАТО держава-агресор Росія в ніч на 19 травня 2025 року має намір здійснити “навчально-бойовий” запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 з комплексу “Ярс”», – кажуть розвідники.

За інформацією відомства, оснащену навчальним боєприпасом ракету має запустити розрахунок 433 полку 42 дивізії 31 армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Місце запуску ― район поблизу селища Свободний Свердловської області Росії.

За даними з відкритих джерел, РС-24 розробив Московський інститут теплотехніки. Вона є модифікацією ракети комплексу «Тополь-М» і важить 49 тис. кг. Дальність польоту цієї триступеневої твердопаливної ракети становить понад 10 тис. км. Упродовж 2007-2008 років РФ провела три випробувальні пуски РС-24 на полігоні «Плесецьк» неподалік Архангельська. У липні 2010 року в Росії офіційно підтвердили факт розгортання першого підрозділу РС-24.