У Ряшеві на відвідувачів торгового центру впала підвісна стеля

В ряшівському торговому центрі на відвідувачів упала підвісна стеля

У польському Ряшеві обвалилася підвісна стеля в одному з магазинів місцевого торгово-розважального центру, повідомило радіо RMF24.

Назва торгового центру в повідомленні не вказано, але зазначено, що він розташований на вулиці Пілсудського.

Інцидент стався близько полудня в неділю, 28 жовтня. У магазині на першому поверсі торгового центру відірвалася підвісна стеля площею 40 на 50 метрів. Відомо про сімох постраждалих, шістьох з яких госпіталізували. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Після приїзду рятувальників усіх відвідувачів ТРЦ евакуювали. Рятувальники завершили обстеження місця події о 14:00.