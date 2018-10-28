У Ряшеві на відвідувачів торгового центру впала підвісна стеля
Внаслідок інциденту постраждали семеро людей
Світ — Володимир Пиріг, 28 жовтня5390
В ряшівському торговому центрі на відвідувачів упала підвісна стеля
У польському Ряшеві обвалилася підвісна стеля в одному з магазинів місцевого торгово-розважального центру, повідомило радіо RMF24.
Назва торгового центру в повідомленні не вказано, але зазначено, що він розташований на вулиці Пілсудського.
Інцидент стався близько полудня в неділю, 28 жовтня. У магазині на першому поверсі торгового центру відірвалася підвісна стеля площею 40 на 50 метрів. Відомо про сімох постраждалих, шістьох з яких госпіталізували. Життю постраждалих нічого не загрожує.
Після приїзду рятувальників усіх відвідувачів ТРЦ евакуювали. Рятувальники завершили обстеження місця події о 14:00.
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