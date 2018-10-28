У Ряшеві на відвідувачів торгового центру впала підвісна стеля

Внаслідок інциденту постраждали семеро людей

СвітВолодимир Пиріг, 28 жовтня5390

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У Ряшеві на відвідувачів торгового центру впала підвісна стеля
фото RMF24
В ряшівському торговому центрі на відвідувачів упала підвісна стеля

У польському Ряшеві обвалилася підвісна стеля в одному з магазинів місцевого торгово-розважального центру, повідомило радіо RMF24.

Назва торгового центру в повідомленні не вказано, але зазначено, що він розташований на вулиці Пілсудського.

Інцидент стався близько полудня в неділю, 28 жовтня. У магазині на першому поверсі торгового центру відірвалася підвісна стеля площею 40 на 50 метрів. Відомо про сімох постраждалих, шістьох з яких госпіталізували. Життю постраждалих нічого не загрожує.

Після приїзду рятувальників усіх відвідувачів ТРЦ евакуювали. Рятувальники завершили обстеження місця події о 14:00.

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