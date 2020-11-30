25-річний водій Audi на смерть збив жінку

Увечері неділі, 29 листопада біля селища Дубляни, що в Самбірському районі, автомобіль Audi на смерть збив жінку. Експертиза показала вміст алкоголю у крові 25-річного водія.

ДТП трапилась близько 18:00 на дорозі між смт Дубляни і селом Велика Озимина Самбірського району, повідомили у прес-службі поліції Львівщини. 25-річний водій автомобіля Audi, місцевий житель, виїхав на узбіччя і збив 43-річну жінку.

Від отриманих травм жінка померла на місці події. Як показала експертиза водій автомобіля перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.