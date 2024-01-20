Самбірський міськрайонний суд на Львівщині

Самбірський міськрайонний суд призначив рік іспитового терміну за домашнє насильство пенсіонерці Лесі Нечай. У матеріалах справи йдеться, що жінка 18 липня 2023 року ображала невістку та погрожувала їй. Крім цього, потерпіла зазначала, що обвинувачена агресивно поводиться щодо своїх онуків. Леся Нечай розповіла, що конфлікт стався через майно та помешкання. Справу розглядав суддя Ігор Казан.

Потерпіла розповіла, що мешкає разом зі свекрухою та дітьми в одному помешканні. За словами жінки, свекруха постійно конфліктує та чинить на неї психологічний тиск.

«Стосовно міри покарання потерпіла просила суд у жодному випадку не позбавляти волі обвинувачену, оскільки необхідно дочекатись свого чоловіка, який перебуває за межами України й лише після закінчення війни зможе вплинути на свою матір. Тепер на його телефонні дзвінки вона не реагує», – йдеться у матеріалах справи.

Зазначимо, що обвинувачену раніше неодноразово притягали до відповідальності за домашнє насилля. Крім цього, у 2018 році жінку судили за непокору правоохоронцям: в рейсовому автобусі «Шегині – Самбір» вона безпідставно чіплялася до водія та не реагувала на зауваження поліції.

Суд визнав Лесю Нечай винною у вчиненні домашнього насильства, але звільнив її від покарання, призначивши рік іспитового терміну. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.