У Самборі в ДТП загинув 24-річний велосипедист

Велосипедист загинув на місці події

Дорожньо-транспортна пригода сталася у неділю, 1 квітня о 22:20 у Самборі. Автомобіль BMW смертельно травмував велосипедиста. Обоє учасників ДТП – місцеві мешканці. Як повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА, на вул. С. Бандери 24-річний місцевий мешканець, перебуваючи за кермом автомобіля ВМW 330 ТD, збив велосипедиста. 29-річний мешканець Самбора від отриманих травм помер на місці пригоди. Причини події встановлюються.

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