До радянського монументу додадуть фотографії загиблих героїв російсько-української війни

Депутати Переріслянської громади під час сесії 16 лютого скасували своє рішення про демонтаж пам’ятника жителям, які загинули на фронтах Другої світової війни, воюючи у складі Червоної армії. Зробили це після звернення старости села Волосів Переріслянської ОТГ Людмили Станчук, яка попросила провести реконструкцію радянського пам’ятника, додавши до монументу фотографії загиблих героїв російсько-української війни.

Рішення Переріслянської громади про реконструкцію радянського пам’ятника у селі Волосів 21 лютого оприлюднив директор Івано-Франківського обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери Ярослав Коретчук.

Депутати Переріслянської громади скасували своє рішення про демонтаж радянського пам’ятника

«Відповідно до клопотання старости села Волосів Переріслянської ОТГ п. Людмили Станчук, депутати Переріслянської громади скасували своє рішення про демонтаж пам’ятника радянським воїнам та загиблим від рук українських буржуазних націоналістів, а вирішили пам'ятник реконструювати. Це просто якийсь сюрреалізм. Як я розумію пані староста чекає "визволителів" і продовжує жити в СРСР. Мені прикро за рідне Прикарпаття», написав Ярослав Коретчук у Facebook.

У свою чергу староста Людмила Станчук повідомила, що з пам’ятника у селі Волосів вже прибрали всю радянську символіку і написала, що в села є готовий проект реконструкції монументу. Судячи з оприлюдненого старостою фото, ескізний проект реставрації розробив студент другого курсу приватного івано-франківського університету імені Короля Данила Перепеляк Р.І.

Староста села Волосів показала ескізний проект реконструкції монументу

«У нас є готовий проект його реконструкції з метою декомунізації та приведення у відповідність до реалії часу, який розроблявся разом з інститутом і пройшов презентацію. Проект представляє інформаційні стенди у сучасній стилістиці, на якому будуть залишені всі імена, які є зараз на пам'ятнику, а на центральному стенді будуть розміщені фотографії наших сьогоднішніх загиблих Героїв та про них інформаційна історія (QR-коди)», – зазначила Людмила Станчук.

У групі села Волосів у Facebook протягом тижня тривало опитування з приводу подальшої долі радянського монументу. Половина опитаних віддали голос за реконструкцію пам’ятника, 46% відзначили, що це не на часі, а 4% проголосували за демонтаж монументу.