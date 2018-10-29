У Щирці в криниці на приватному подвір'ї виявили тіло 62-річної жінки

У селищі Щирець, що у Пустомитівському районі Львівської області, у криниці виявили тіло 62-річної жінки.

«У неділю, 28 жовтня, о 18:30 до рятувальників надійшло повідомлення від поліції про те, що у селищі Щирець Пустомитівського району в криниці глибиною 9 м виявили тіло жінки», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Нещасний випадок стався на власному подвір'ї загиблої. Місцеві рятувальники за допомогою рятувальної мотузки витягнули тіло на поверхню та передали працівникам поліції.

Обставини події встановлюють правоохоронці.