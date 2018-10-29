У Щирці в криниці на приватному подвір'ї виявили тіло 62-річної жінки

Випадок стався на приватному подвір'ї загиблої

СуспільствоОльга Гринько, 29 жовтня8850

До теми

У селищі Щирець, що у Пустомитівському районі Львівської області, у криниці виявили тіло 62-річної жінки.

«У неділю, 28 жовтня, о 18:30 до рятувальників надійшло повідомлення від поліції про те, що у селищі Щирець Пустомитівського району в криниці глибиною 9 м виявили тіло жінки», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Нещасний випадок стався на власному подвір'ї загиблої. Місцеві рятувальники за допомогою рятувальної мотузки витягнули тіло на поверхню та передали працівникам поліції.

Обставини події встановлюють правоохоронці.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У річці Західний Буг знайшли тіло 82-річної жінки, яка зникла у лютому ZAXID.NET
На Львівщині літній чоловік втопився у криниці ZAXID.NET
У криниці на Бродівщині знайшли тіло 39-річного чоловіка ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук