У школах Дрогобича організують уроки про сортування сміття

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 17:12820

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У дрогобицьких школах проводитимуть уроки про сортування та переробку сміття. Про це у вівторок, 9 січня, повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.

«З метою формування культури сміттєсортування серед громади міста у навчальних закладах Дрогобича планують провести низку уроків, в ході яких дітей інформуватимуть про необхідність сортування сміття, процеси переробки та результати щодо зниження забруднення довкілля», – йдеться у повідомленні мерії Дрогобича.

Окрім цього у Дрогобичі невдовзі встановлять дев'ять сміттєвих майданчиків для роздільного збору сміття.

Зазначимо, із 1 січня 2018 року набула чинності норма закону «Про відходи», якою передбачене обов'язкове сортування сміття. Згідно з цим законом, від початку року в Україні заборонене захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.

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