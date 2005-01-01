У школах Дрогобича організують уроки про сортування сміття

У дрогобицьких школах проводитимуть уроки про сортування та переробку сміття. Про це у вівторок, 9 січня, повідомила прес-служба Дрогобицької міськради.

«З метою формування культури сміттєсортування серед громади міста у навчальних закладах Дрогобича планують провести низку уроків, в ході яких дітей інформуватимуть про необхідність сортування сміття, процеси переробки та результати щодо зниження забруднення довкілля», – йдеться у повідомленні мерії Дрогобича.

Окрім цього у Дрогобичі невдовзі встановлять дев'ять сміттєвих майданчиків для роздільного збору сміття.

Зазначимо, із 1 січня 2018 року набула чинності норма закону «Про відходи», якою передбачене обов'язкове сортування сміття. Згідно з цим законом, від початку року в Україні заборонене захоронення неперероблених (необроблених) побутових відходів.