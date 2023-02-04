У суботу, 4 лютого, Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо запровадження системи Delta в Силах оборони. Про це повідомляєУрядовий портал.

Постанову було прийнято за поданням міністра оборони Олексія Резнікова. Delta — це платформа з ситуаційної обізнаності, яку створив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

«Центр інновацій Міноборони постійно вдосконалює платформу Delta і додає новий функціонал, що дає нашим військовим значну перевагу над ворогом», – повідомили в уряді.

Окрім використання платформи військовими, Кабмін дозволив розмістити Deltа в хмарі поза межами України. Це дозволить захистити систему від ракетних та кібератак ворога.

Систему ситуаційної обізнаності Delta, що забезпечує військових даними про противника та координацію сил на полі бою, презентували на щорічному закритому заході НАТО Tide Spirit у жовтні 2022 року.

Delta забезпечує об’ємне розуміння простору бою в режимі реального часу, інтегрує інформацію про противника від різноманітних сенсорів та джерел, в тому числі – розвіддані, на цифровій мапі, не потребує додаткових налаштувань і може працювати на будь-якому пристрої – ноутбуці, планшеті або в мобільному телефоні. Достатньо мати інтернет, авторизуватися й користуватися цифровою мапою. Система збирає дані з десятків джерел – розвідка безпілотників, знімки супутників, радіоперехоплення тощо.