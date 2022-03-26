Військово-політичне керівництво РФ вже націлене не на захоплення Києва, а на «звільнення» Донбасу

Сполучені Штати помітили, що Росія змінила загарбницькі пріоритети і вже націлена не на Київ, а на Донбас із метою відрізати українські сили на сході від решти країни. Таким чином РФ намагається створити собі важелі впливу на переговорах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву високопоставленого представника оборони США.

Росія заявила в п’ятницю, що перший етап її військової операції в основному завершений, і вона зосередиться на повному «звільненні» Донбасу, частина якого вже перебуває під російською окупацією. Це оголошення вказує на те, що Москва може перейти до більш обмежених цілей після того, як наштовхнулась на запеклий опір українців протягом місяця війни, цитує видання «Українська правда».

Високопоставлений чиновник США припустив, що діяльність Росії на місцях в цілому підтверджує заяву Москви. «Вони віддають перевагу цьому, і ми згодні, наша інформація з цим збігається», – сказав журналістам чиновник на умовах анонімності.

Також він відзначив, що Сполучені Штати спостерігають, як російські сили стають більш агресивними на Донбасі. «Вони, безумовно, зробили це пріоритетним у своєму списку», – додав чиновник.

Він прокоментував і ситуацію навколо Києва, де, за його словами загарбники «займають оборонні позиції».

Крім того, посадовець США заявив, що українські сили поступово прогресують в наступах на російські війська навколо Чернігова.

Представник США також підтвердив, що українські війська знищили російський військовий корабель у Бердянську, але невідомо, скільки було втрат.