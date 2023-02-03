Представники Білого дому спростували повідомлення, що з'явилися раніше в ЗМІ, про те, що директор ЦРУ Вільям Бернс від імені президента США Джо Байдена нібито пропонував Путіну «зберегти контроль над п'ятою частиною території України в обмін на припинення бойових дій». Про це повідомляє видання Newsweek.

Заступник прес-секретаря Ради національної безпеки Білого дому Шон Девітт заявив, що ця інформація не відповідає дійсності і що ЦРУ скаже те саме.

Він також повідомив виданню, що твердження про таємну поїздку Вільяма Бернса до Москви в січні та мирну пропозицію від імені Білого дому були повністю неправдивими.

Раніше швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ) повідомила з посиланням на високопоставлених німецьких іноземних політиків, що в середині січня Бернс надав Києву та Москві мирний план, який покладе край війні, що розпочалася, коли Путін вторгся в Україну 24 лютого 2022 року.

За даними газети, у пропозиції пропонувалося «близько 20% території України» – що приблизно дорівнює площі Донбасу. Повідомлялося, що і Україна, і Росія відкинули цю пропозицію. Україна відхилила пропозицію, «бо вони не хочуть, щоб їхню територію було розділено», тоді як російські офіційні особи заявили, що вони «в будь-якому разі виграють війну в довгостроковій перспективі».