Ліворуч верхня і нижня частина оригінального хрестика, праворуч – реконструйована копія

На Львівщині презентували натільний хрестик-енколпіон ХІІ-ХІІІ століття, який знайшли у селі Грабовець біля Стрия. Його експонують у меморіальному комплексі «Борцям за волю України», що є частиною Стрийського краєзнавчого музею «Верховина».

Цим проєктом займався Ігор Климович – краєзнавець, історичний реконструктор, фотограф, який служив хорунжим у Третій штурмовій бригаді. Підсумки його досліджень мали презентувати на початку серпня, але 30 липня Ігор загинув на війні. Його справу продовжив молодший брат Михайло Климович. Він розповів ZAXID.NET, що хрестик знайшли зовсім випадково.

«Я гуляв із собакою і побачив хлопця, який ходив з металошукачем біля нашого села Грабовець. Він зізнався, що знайшов хрестик. Брат зумів його переконати, що знахідку важливо зберегти, щоб вона не валялася в чиїйсь приватній колекції. Адже це унікальна цінність для Стрийщини. Він віддав артефакт, а Ігор вирішив показати його людям», – розповідає Михайло.

Оригінальний хрестик XII ст та його реконструйована копія з латуні, а також кераміка

Як уточнили у заповіднику «Давній Пліснеськ», натільний хрест-складень знайшли у 2024 році біля села Грабовець, недалеко від памʼятки археології. І це перша знахідка такого артефакту на Стрийщині, про яку відомо. Такі складані нагрудні хрести княжої доби складалися з двох частин – нижньої і верхньої, а всередину зазвичай вкладали мощі святих. Вони були поширені на території Русі з X ст. після запровадження християнства.

Ймовірне поселення княжої доби біля села Грабовець Рятівна археологічна служба виявила ще у 2008 році під час розвідкових робіт. Михайло Климович разом з братом обстежували поля після свіжої оранки, де назбирали фрагменти кераміки. Археологи підтвердили, що цей матеріал може бути як княжої доби, так і набагато раніших періодів.

«Ігор Климович вирішив, що енколпіон має потрапити в музей і бути доступним для всіх. Він контактував з нами щодо публікації результатів дослідження у "Пліснеських старожитностях". З весни 2025 займався проєктом, консультувався з різними фахівцями, планував розкопки в Грабовці», – розповіла ZAXID.NET заступниця директора заповідника Оксана Якубовська.

На виставці 30 листопада показали оригінальні археологічні артефакти – хрест і кераміку, а також реконструкції предметів княжої доби. Знайдений хрест-енколпіон був виготовлений зі сплаву міді. Разом з представниками рівненського клубу історичної реконструкції «Оствиця» Ігор Климович зробив формочки і відтворив хрестик з латуні. Адже оригінальна знахідка мала втрачені частини. Різьбу по кістці і гребені на копіях інших предметів також виконав загиблий захисник.

Також в експозиції представили лицарські обладунки, адже Ігор Климович був історичним реконструктором, який відтворював добу Русі. Він часто брав участь у фестивалі середньовічної культури «Тустань».

Енколпіон зберігатиметься у краєзнавчому музеї Стрия. Михайло Климович сподівається, що після презентації знахідки нею зацікавляться професійні археологи й ініціюють розкопки у Грабовці.

Усі фото – музею «Верховина»