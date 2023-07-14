Внаслідок ДТП велосипедист отримав важкі травми, від яких помер на місці події

У четвер, 13 липня, у ДТП на Львівщині загинув велосипедист. Аварія сталася на проспекті Чорновола у Стрию. Про це повідомляють у поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення між автомобілем Peugeot Expert під керуванням 48-річного мешканця Стрийського району та велосипедом, яким їхав 63-річний місцевий мешканець. Внаслідок ДТП велосипедист отримав важкі травми, від яких помер на місці події.

фото поліції у Львівській області

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини події.