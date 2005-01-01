У Сумській області поліція затримала браконьєра, який застрелив двох козуль

На Сумщині поліція викрила браконьєра, який застрелив двох козуль. 19 січня на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в одному з гаражних кооперативів Шостки невідомий оббіловує тушу козулі. На вказане місце була направлена група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група, інформує УНІАН з посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

«Вбитих козуль виявилось дві. Тушку однієї підозрюваний вже розділив на частини, а інша була підвішена на дереві для розбирання», – зазначив начальник Шосткинського відділу поліції Валерій Строкач.

Під час проведення необхідних слідчих дій 29-річний житель Шостки добровільно видав правоохоронцям дві одиниці мисливської зброї та дозволи на її зберігання і носіння. За словами підозрюваного, тварин він застрелив на території одного з лісогосподарств на полі в Ямпільському районі Сумської області та власним автомобілем привіз у Шостку.

Діями браконьєра було завдано збитків державі на суму 64 тис. грн. Крім того, полювання на цих тварин зараз заборонено, адже вони паруються та навесні повинні принести потомство. Туші тварин передані на зберігання до одного зі спеціалізованих мисливських товариств. Стосовно браконьєра відкрите кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 248 (незаконне полювання) Кримінального кодексу України.

За вчинене йому загрожує штраф або обмеження волі до трьох років. Крім того, йому доведеться відшкодувати нанесений державі збиток розміром 64 тис. грн – по 32 тис. грн за кожну вбиту тварину.