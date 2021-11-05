Останні дні Любомир перебував в медикаментозному сні

В одній із тернопільських лікарень від коронавірусу помер 20-річний Любомир Джереленко. Хлопець ще мав діагностовану анаеробну інфекцію – флегмону та загальний сепсис. Останні дні юнак перебував в медикаментозному сні, а гроші на його лікування збирали по всій Тернопільщині.

Про смерть хлопця стало відомо після повідомлення Вишнівецької територіальної громади. «На жаль, попри всі намагання лікарів та молитви родини і всіх небайдужих, врятувати життя Любомира Джереленка не вдалось. Юнак помер. Висловлюємо щирі співчуття родині Любомира», – написали на сторінці громади.

У громадах Вишнівця та Тернополя кілька днів назад оголошували збір коштів на лікування хлопця. Медикам довелося юнака ввести у медикаментозну кому, адже попередньо у нього було діагностовано сепсис та анаеробну флегмону.

Як повідомили ZAXID.NET знайомі родини, хлопець спочатку захворів на ангіну, його довго лікували в кількох лікарнях Кременецького району, а коли юнак отримав ускладнення, його доправили до лікарні в Тернопіль. Тоді медики діагностували у Любомира Джереленка анаеробну флегмону в горлі та загальний сепсис. На додачу до всіх хвороб ще приєднався коронавірус.

Батьки хлопця терміново збирали кошти на дороговартісне лікування. Але за два дні Любомир помер, так і не прийшовши до тями.

Проте, що одним із ускладнень для хлопця став коронавірус підтвердила ZAXID.NET і директорка департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольга Ярмоленко. «Нам відомо про факт смерті 20-річного хлопця. На жаль, коронавірус став додатковим навантаженням для молодого організму і забрав життя. В статистиці померлих за добу, 4 листопада, даних цього юнака ще не має. Адже показники подавалися після 18:00 і тому за 5 листопада вони вже внесені», – додає Ольга Ярмоленко.

Нагадаємо, що в жовтні на Тернопільщині від коронавірусу померла тримісячна дівчинка. Сталося це в селі Андруга Кременецького району. Дитина померла вдома, за два дні до того, 14 жовтня, батьки привозили дитину до приймального відділення Кременецької райлікарні. Однак медик не побачив симптомів в дитини, які б могли насторожити. І порадив звернутися до сімейної лікарки на наступний день. Однак, батьки цього не зробили.