Чоловіка після погроз затримали за статтею 208 ККУ

У Тернополі 38-річний чоловік погрожував пістолетом представникам поліції, які прийшли до нього додому. Чоловік підозрюється у кримінальному порушенні. Однак на виклики на слідчі дії тернополянин регулярно не з'являвся. Коли ж до нього додому прийшли поліцейські вручити повістку, то він почав чинити опір.

Увечері, 18 серпня співробітники Тернопільського районного управління поліції прийшли до квартири 38-річного жителя обласного центру. Правоохоронці мали вручити йому повістку про виклик до поліції. Чоловік фігурує підозрюваним у кримінальному провадженні, проте уникає проведення слідчих дій.

«Власник помешкання вийшов з предметом, схожим на пістолет, та почав погрожувати працівникам поліції. Правоохоронці вгамували правопорушника та вилучили у нього зброю. На місце події була викликана слідчо-оперативна група», – повідомляє поліція Тернопільщини.

Чоловіка, який вчинив опір працівникам поліції, затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. А за фактом погрози поліцейським дані внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.