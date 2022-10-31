Загорілась кабіна баштового крана біля новобудови на вулиці Довженка

У Тернополі виникла пожежа у кабіні баштового крана, розташованій на висоті 35 метрів. Чому саме виникло займання, поки невідомо. Постраждалих внаслідок пожежі немає.

Як повідомила прес-служба ДСНС Тернопільщини, виклик по пожежу надійшов о 07:40 в понеділок, 31 жовтня. Заявник повідомив, що горить кабіна баштового крана біля новобудови на вулиці Довженка у Тернополі.

Про те, що пожежу вдалось загасити, повідомили близько 11:00. «До місця події направлено два відділення частини спеціальної пожежної техніки та співробітників оперативно-координаційного центру. Пожежу вдалось локалізувати та ліквідувати з допомогою автодрабини», – повідомили рятувальники.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Причини виникнення пожежі наразі невідомі, їх встановлюють спеціалісти.