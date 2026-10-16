Хлопець був у торговому центрі з бійцівською собакою без намордника

У центрі Тернополя виник конфлікт між поліцейською та групою молодиків. Після зауваження жінки один із юнаків нацькував на неї бійцівського пса. Собака покусав обличчя правоохоронниці. За цим фактом розпочали кримінальне провадження, повідомили в поліції Тернопільської області у п’ятницю, 16 жовтня.

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15 жовтня під час обіду співробітниця поліції зайшла до торговельного закладу. Вона побачила конфлікт між працівниками супермаркету та компанією хлопців. Юнаки поводилися зухвало й порушували громадський порядок. Один із них перебував у закладі із собакою бійцівської породи без намордника. На зауваження охоронця хлопці не реагували та відмовлялися залишити приміщення.

Поліцейська представилася, показала службове посвідчення та зробила хлопцям зауваження. У відповідь вони агресивно відреагували та залишили будівлю. Коли жінка вийшла надвір, один із них почав вигукувати до неї лайкою та нацькував свого собаку. Тварина покусала поліцейську. Жінка отримала рвані рани обличчя й звернулася по медичну допомогу.

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Після скоєного хлопець швидко пішов з місця події, однак його знайшли та затримали. Ним виявився 17-річний житель Тернополя. Як з’ясувалося, юнак вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців і перебуває на профілактичному обліку поліції. Крім того, зараз у суді розглядають майнові злочини, в яких він фігурує як підозрюваний.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника поліції). Наразі триває досудове розслідування. Вирішують питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Юнаку загрожує до 5 років позбавлення волі.