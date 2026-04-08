Доки триватиме опалювальний період – наразі не повідомляють

У Тернополі з середи, 8 квітня, відновили опалювальний сезон. Тепло до багатоквартирних будинків та комунальних установ почали подавати вночі. Рішення про відновлення теплопостачання прийняв виконавчий комітет Тернопільської міської ради. Причина – різке зниження температури повітря. Відновленням теплопостачання займається комунальне підприємство «Тернопільміськтеплокомуненерго». Доки триватиме опалювальний період – наразі не повідомляють.

У міській раді також нагадали мешканцям, що у випадку виникнення заповітрення чи будь-яких проблем з опаленням у багатоповерхівках тернополяни мають звертатися до підприємства, що обслуговує будинок, або керівників ОСББ.

Нагадаємо, що значне похолодання та погіршення погодних умов у місті та області триватиме до 10 квітня. На Великдень, 12 квітня, температура трохи підвищиться.