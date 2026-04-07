Мокрий сніг очікують 8 та 9 квітня

Синоптики попереджають про погіршення погоди у Тернопільській області. 8 та 9 квітня можуть бути заморозки. У місті та області прогнозують також і мокрий сніг.

В області оголосили жовтий рівень небезпечності через похолодання, яке приніс циклон з Європи. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології у вівторок, 7 квітня.

У середу, 8 квітня, в області очікують вночі заморозки 0–3°С. Вранці та вдень – пориви північно-західного вітру 15–20 м/с. Погода буде хмарна з проясненнями. Невеликі дощі, подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вдень – 3–8°С тепла.

У четвер, 9 квітня, буде хмарно з проясненнями. Можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер – північно-західний, 7–12 м/с. Температура повітря впродовж доби – 0–5°С тепла, вночі та вранці – заморозки 0–5°С.

У п’ятницю, 10 квітня, погода в області та Тернополі буде хмарна з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер – північно-західний, 5–10 м/с. Вночі – заморозки 0–3°С, температура повітря вдень – 3–8°С тепла.

.