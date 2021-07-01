Винуватець ДТП у селі Петриків під Тернополем, в якій загинули дві дівчини, здався поліції через 15 років після інциденту. Весь цей час чоловік переховувався у Росії і лише кілька днів назад написав поліції заяву зі зізнаннями. Наразі чоловіка відправили в СІЗО, де він перебуватиме, поки суд не обере йому запобіжний захід.

ДТП у селі Петриків під Тернополем сталася 15 років тому, коли нетверезий водій на великій швидкості наїхав на людей, які йшли по узбіччю. Від удару об лобове скло 16-річна дівчина та її 18-річна подруга померли на місці ДТП. Поліцейські оперативно встановили особу підозрюваного та оголосили його у розшук. Проте того ж вечора винуватець аварії втік в Росію, де 15 років переховувався від слідства.

«Обидві дівчини отримали страшні травми несумісні з життям. За деякий час у ході оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли авто зловмисника і встановили його особу. До аварії був причетний 26-річний чоловік, згодом його оголосили в міжнародний розшук. Тернополянину інкримінували ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні поліції Тернопільщини.

Згідно з інформацією За Збручем, винуватцем аварії є колишній працівник податкової адміністрації Тернопільщини Олег Струнь. Після ДТП правоохоронці за кілька днів знайшли його Opel, всередині якого було чимало крові. Самого ж чоловіка оголосили в міжнародний розшук.

«29 червня цього року надійшла заява до правоохоронних органів від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали», – повідомляє прес-служба поліції Тернопільщини.

Наразі винуватець ДТП перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Додамо, що підозрюваний може бути звільнений від покарання за цей тяжкий злочин. Згідно п.2 статті 49 Кримінального кодексу України «особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років». У поліції Тернопільщини уточнили, що суд вирішуватиме, чи застосовується у цьому випадку ця норма закону і чи понесе відповідальність тернополянин за смертельну аварію.