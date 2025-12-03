Продаж новорічних ялинок триватиме до 31 грудня 2025 року

У Тернополі з 4 грудня розпочинається продаж новорічних ялинок. У Тернопільській міській раді затвердили перелік адрес, за якими продаватимуть різдвяні деревця. Таких майданчиків в обласному центрі буде 12.

Відповідно до рішення виконавчого комітету, торгівля ялинками відбуватиметься за адресами:

вул.15 квітня (біля буд.№23);

вул. Київська (біля будинку побуту «Сонячний»);

вул. Івана Мазепи (майданчик біля буд.№2);

майданчик біля бару «Три богатирі» за адресою вул. Сергія Короля, 12А;

вул. Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ- маркет);

вул. Степана Будного (біля магазину «АТБ-маркет»);

проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»);

перехрестя вулиць Лесі Українки- Клима Савури;

вул. Слівенська (біля магазину «Смаколик»);

вул. Бродівська (майданчик біля верхнього тунелю);

вул. Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»);

проспект Степана Бандери, 15 (майданчик біля Тернопільського міського стадіону імені Романа Шухевича).

Продаж новорічних ялинок триватиме до 31 грудня 2025 року. Підприємці зможуть продавати різдвяні деревця лише за наявності документа про походження продукції та угоди з ЖЕКом або ОСББ на прибирання та санітарне утримання території.