Тернопільський міськрайонний суд визнав осудною жінку і призначив їй покарання

Тернопільський міськрайонний суд засудив молоду жінку, яка намагалася задушити двох свої маленьких дітей. Спочатку жінка намотала поліетиленовий пакет на голову 4-річної дівчинки, а пізніше намагалася задушити светром свого 5-річного сина. За спробу вбивства вона сидітиме у в'язниці п'ять років.

Майже два роки тривало розслідування та судовий процес над тернополянкою, яка намагалася задушити свого сина та доньку. Дітей вдалося врятувати за допомогою сусідки та бабусі. Вони силоміць відтягли від малечі жінку і викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги, адже дівчинка практично не дихала.

Злочин трапився вранці о 08:00 5 червня 2021 року в квартирі одного з дев'ятиповерхових будинків. Жінка спочатку схопила свою 4-річну доньку, надягла їй на голову поліетиленовий пакет і почала придушувати. Старший братик побачив, що мама намагається задушити сестру, побіг до сусідки, аби та допомогла спасти дівчинку.

«Внаслідок протиправних дій обвинувачена своїй дитині спричинила травми такі, як закрита черепно-мозкова травма із струсом головного мозку та численні зовнішніми підшкірні гематоми та садна. Протиправні дії жінки припинила сусідка з іншої квартири», – повідомляється у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 29 травня 2023 року.

Коли ж жінку відтягнули від 4-річної дівчинки, то вона при сусідці і бабусі накинулася на 5-річного хлопчика, схопила його за горловину светра і почала скручувати одяг на шиї дитини. Зробила це сильно, що в результаті синяки появилися також на шкірі хлопчика. Від 5-річного сина її відтягнув ще один сусід, який прибіг на крики та плач.

Під час судового розгляду обвинувачена свою вину визнала повністю. Розповіла, що сама не зрозуміла як вона накинулася на своїх дітей. І додала, що вбивати їх не планувала, а зробила через таке через постійні сварки з колишнім чоловіком.

«Обвинувачена показала, що того дня перебувала вдома разом із своєї матір`ю та двома малолітніми дітьми. Через постійний сварки із чоловіком, який хотів забрати від неї дітей, її щось штовхнуло позбавити життя дітей, щоб вони ні з ким не були. Дочекалася, коли її мати вийде із квартири, з невідомих причин і що саме в той момент її спровокувало, вона натягнула на голову дочці пакет і почала придушувати, сина також тримала біля себе. Син якимось чином вирвався, намагався відтягнути свою сестру від неї та кудись втік. Потім пам`ятає, що прийшли сусіди, то вона сказала їм, що якщо діти не будуть з нею, то вони нікому не достануться», – повідомляють у вироку суду.

Жінку судили за ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство двох неповнолітніх дітей). Їй загрожувало від 15 років до довічного ув'язнення. Проте суд вислухавши всі доповіді, обставини та переглянувши докази присудив тернополянці п'ять років позбавлення волі.