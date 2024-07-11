З початку року це 16-й потопельник, який намагався подолати Тису

У четвер, 11 липня, прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону виявили тіло загиблого чоловіка у річці Тиса на українсько-румунському кордоні. З початку року це 16-й потопельник, який намагався подолати Тису.

Військовослужбовці ДПСУ помітили загиблого за допомогою БПЛА під час моніторингу ділянки кордону, розповіла ZAXID.NET речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

«Потопельника виявили за 30 метрів від українського берега Тиси. Його тіло з води наразі дістають за допомогою працівників ДСНС», – сказала Леся Федорова.

За інформацією Західного регіонального управління Держприкордонслужби, з початку року це 16-й потопельник, який намагався подолати Тису. Всього від початку повномасштабного вторгнення у річці на українсько-румунському кордоні загинули 35 ухилянтів.