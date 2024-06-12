Тіло потопельника винесло течією до українського берега Тиси

На кордоні з Угорщиною в ріці Тиса виявили тіло ще одного потопельника. Наразі його особу встановлюють правоохоронці. Це вже 35-тре тіло потопельника, яке виявили в Тисі від початку повномасштабного вторгнення.

Як повідомили в Західному регіональному управління Держприкордонслужби, у середу, 12 червня, під час патрулювання українсько-угорської ділянки кордону прикордонний наряд відділення «Бодалово» виявив тіло невідомого в Тисі. Течією його винесло до українського берега. Прикордонникам вдалося витягнути потопельника на берег.

До місця подій викликали співробітників ДСНС та поліції. Особу загиблого встановлює поліція. Загалом від початку повномасштабного вторгнення у Тисі виявили 35 тіл.