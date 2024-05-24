З лютого 2022 року у Тисі загинули понад тридцять чоловіків

Вранці 24 травня, прикордонники відділу «Тячів» Мукачівського загону виявили в річці Тиса тіло чоловіка. Загиблим виявися 49-річний закарпатець.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, потопельника несло течією вздовж берега. Щоб дістати тіло, прикордонники викликали на допомогу рятувальників ДСНС та поліцейських.

«На певному етапі тіло чоловіка вдалося зупинити та витягнути на берег. Як з’ясувалося, потопельник був жителем Закарпаття 1975 року народження», – інформують у ДПСУ і додають, що обставини загибелі закарпатця встановлюють правоохоронці.

Додамо, що від початку повномасштабного російського вторгнення у річці Тиса на українсько-румунському кордоні вивили вже понад три десятки загиблих чоловіків.