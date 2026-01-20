У вівторок, 20 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Зменшать освітлення вулиць і вивісок. У Львові запровадять додаткові обмеження через кризову ситуацію в енергетиці. Впала брила льоду. В якому стані перебуває постраждалий. Підвищення зарплати вчителям. У Львові є фінансування лише на перший квартал. Максимально домашні умови. У Центрі дитячої медицини «Охматдит» відкрили нову сімейну кімнату.

