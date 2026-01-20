Благодійники облаштували нову сімейну кімнату у Центрі дитячої медицини у Львові
Новини Львова від ZAXID.NET за 20 січня
0 0
У вівторок, 20 січня , у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Зменшать освітлення вулиць і вивісок. У Львові запровадять додаткові обмеження через кризову ситуацію в енергетиці.
- Впала брила льоду. В якому стані перебуває постраждалий.
- Підвищення зарплати вчителям. У Львові є фінансування лише на перший квартал.
- Максимально домашні умови. У Центрі дитячої медицини «Охматдит» відкрили нову сімейну кімнату.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter