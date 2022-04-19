Понад 200 м'яких іграшок виклали на вулиці Незалежності

На вулиці Незалежності у центрі Івано-Франківська виклали понад 200 м’яких іграшок разом з квітами та свічками у пам’ять про дітей, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фотографії іграшок на вулиці Незалежності у вівторок, 19 квітня, опублікувало місцеве видання «Курс». «Понад дві сотні дитячих іграшок, квіти і свічки виклали на пішохідній частині вулиці Незалежності в Івано-Франківську на вшанування пам’яті загиблих на війні дітей», – йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на понеділок, 18 квітня, в Україні нараховується понад 560 дітей, які постраждали від збройної агресії Росії. 205 дітей загинули, понад 36- отримали поранення. За даними ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждали у Донецькій області (117), на Київщині (107) та Харківщині (91).

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – зазначають в Офісі генерального прокурора.