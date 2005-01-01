У центрі Львова сім'я з немовлям отруїлася чадним газом

СуспільствоАндрій Дрозда, сьогодні, 08:285030

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У неділю, 10 червня, у власному помешканні в центрі Львова троє осіб отруїлося чадним газом. За повідомленням департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, небезпечна подія трапилась близько 14:00 на вул. Братів Рогатинців.

Внаслідок отруєння 41-річного чоловіка і 35-річну жінку госпіталізували до обласної клінічної лікарні, а їхню 4-місячну дитину до міської дитячої клінічної лікарні.

Постачання газу до квартири тимчасово припинено. Причини події з’ясовуються.

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