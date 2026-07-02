Наразі працівники проводять фрезерування дороги

На вулиці Руській у Тернополі змінять організацію руху та облаштують майданчик для паркування автомобілів. На ділянці від Тернопільського ставу до перехрестя вулиць Руської та Замкової з’явиться по дві смуги руху в обидві сторони та одна смуга для паркування. Про це повідомили в Тернопільській міській раді у четвер, 2 липня.

Раніше на цій ділянці в пікові години був ускладнений рух. Водії паркували автомобілі по обидві сторони вулиці, перешкоджаючи проїзду.

Схема організації дорожнього руху

Після завершення дорожніх робіт паркуватися дозволять лише з однієї сторони. На цій ділянці з’явиться близько 20 паркомісць.

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Наразі працівники проводять фрезерування дороги. Вночі виконали основні роботи з укладання асфальту. Упродовж наступних двох тижнів нанесуть дорожню розмітку.