В Ужгороді обмежать рух транспорту через забіг з собаками
Увечері 25 липня в місті пройдуть Uzhhorod Puppy Race та Uzhhorod Night Run
У п’ятницю, 25 липня, в Ужгороді проведуть благодійні забіги Uzhhorod Puppy Race та Uzhhorod Night Run. Через це увечері перекриють кілька вулиць у центрі міста.
Як повідомили в Ужгородській міській раді, реєстрація учасників забігу з собаками Uzhhorod Puppy Race розпочнеться о 18:00. Старт – о 20:30 з Поштової площі. Водночас реєстрація на нічний забіг Uzhhorod Night Run розпочнеться біля знаку «Я люблю Ужгород» о 19:30, а старт – о 21:45.
Маршрут забігів в Ужгороді 25 липня
Через забіги рух транспорту обмежать з 18:30 до 22:45:
- вул. Олександра Довженка;
- вул. Ференца Ракоці;
- пл. Народна, пл. Поштова.
А також з 22:00 до 22:45:
- пл. Поштова, вул. Олександра Довженка, частина вул. Володимира Гошовського;
- пл. Захисників України, транспортний міст ім. Томаша Масарика;
- пл. Богдана Хмельницького;
- проспект Свободи.
За зібрані під час Uzhhorod Puppy Race гроші куплять вольєри для безпритульних тварин у притулку «Барбос», а пожертви з Uzhhorod Puppy Race спрямують на підтримку ЗСУ.