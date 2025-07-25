За зібрані під час забігу гроші куплять вольєри для безпритульних тварин

У п’ятницю, 25 липня, в Ужгороді проведуть благодійні забіги Uzhhorod Puppy Race та Uzhhorod Night Run. Через це увечері перекриють кілька вулиць у центрі міста.

Як повідомили в Ужгородській міській раді, реєстрація учасників забігу з собаками Uzhhorod Puppy Race розпочнеться о 18:00. Старт – о 20:30 з Поштової площі. Водночас реєстрація на нічний забіг Uzhhorod Night Run розпочнеться біля знаку «Я люблю Ужгород» о 19:30, а старт – о 21:45.

Маршрут забігів в Ужгороді 25 липня

Через забіги рух транспорту обмежать з 18:30 до 22:45:

вул. Олександра Довженка;

вул. Ференца Ракоці;

пл. Народна, пл. Поштова.

А також з 22:00 до 22:45:

пл. Поштова, вул. Олександра Довженка, частина вул. Володимира Гошовського;

пл. Захисників України, транспортний міст ім. Томаша Масарика;

пл. Богдана Хмельницького;

проспект Свободи.

За зібрані під час Uzhhorod Puppy Race гроші куплять вольєри для безпритульних тварин у притулку «Барбос», а пожертви з Uzhhorod Puppy Race спрямують на підтримку ЗСУ.