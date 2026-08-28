Відвідувачі використали димові шашки самовільно.

У середу, 26 серпня, на території дитинця історико-культурного заповідника «Тустань» провели гендер-паті з використанням димових шашок. Про це у Threads написала учасниця події – Наталія, опублікувавши фото із запаленою димовою шашкою та рожевим димом на території заповідника. Опубліковані парою фото викликали обурення у користувачів соцмереж. У заповіднику заявили, що не давали дозволу на проведення такого заходу, а відвідувачі використали димові шашки самовільно.

Пост у Тредсі із фотографіями гендер-паті та застосуванням димових шашок із рожевим димом 27 серпня опублікувала користувачка із ніком natalinka02.01. Допис швидко став вірусним і зібрав багато негативних коментарів, де люди засуджували таку поведінку пари. Користувачі інтернету обурювались, що подібний захід відбувся без дозволу, а рожева фарба зіпсувала дерев’яне покриття дитинця. Авторка допису опонувала і не погоджувалась із цими закидами.

У заповіднику «Тустань» зазначили, що не давали дозволу на проведення гендер-паті, а використання димових шашок створює загрозу для збереження культурної спадщини, природного середовища та безпеки відвідувачів.

«Інформуємо, що Заповідник не давав згоди на це та не підтримує проведення активностей у такому форматі. Адже подібні дії створюють загрозу для збереження культурної спадщини, природного середовища та безпеки відвідувачів», – йдеться в повідомленні заповідника.

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«Тустань» є пам’яткою національного значення, а її територія має спеціальний режим охорони. У заповіднику наголосили, що будь-яка діяльність на території пам’ятки має здійснюватися з урахуванням вимог законодавства України у сфері охорони культурної спадщини, зокрема Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Після інциденту працівники заповідника додатково оглянули територію. Вони не виявили пошкоджень майна заповідника, скельного комплексу Тустані чи інших об’єктів пам’ятки. Водночас у заповіднику наголосили, що відсутність пошкоджень у цьому випадку не означає дозвіл на проведення таких заходів.

У «Тустані» розповіли ZAXID.NET, що відкоригують правила перебування на території заповідника. Зокрема, планують збільшити кількість контролерів, які стежитимуть за дотриманням правил.

Сама винуватиця події Наталія провину не визнала, натомість в тредсі написала: «Адміністрація Тустані, вам наступного дня записала відео, з доказами того, що нічого не пошкоджено. Але ж ні,ви такі курочки не можете аби когось не заклювати».

Водночас на території заповідника дозволена фото та відеозйомка, про яку потрібно домовлятися заздалегідь. Зокрема, вартість професійної фото та відеозйомки становить 400 грн.